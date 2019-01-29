G.Saray'da hedef Ze Luis ve Mitroglou

Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına son 3 gün kaldı ancak Galatasaray'da hala forvet takviyesi yapılamadı.

Çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı yönetim, dün Ze Luis için Spartak Moskova'ya 7.5 milyon euro önermişti. Oyuncuyla her konuda anlaşan Galatasaray'ın golcü futbolcunun kulübünü ikna etmek için fiyatı artırdığı öğrenildi.

YENİ TEKLİF 10 MİLYON EURO

Cimbom'un Rus ekibine 10 milyon euro teklif ettiği ve pazarlıkların tüm hızıyla devam ettiği belirtildi. Bir taraftan Ze Luis'i bitirmeye çalışan yönetim, diğer taraftan da Marsilya forması giyen Mitroglou'nun peşine düştü.

Aslan'ın Marsilya'ya Kostas Mitroglou'nun kiralanması için teklifte bulunduğu, Fransız kulübünün ise bu öneriye sıcak baktığı öğrenildi. Yunan golcü ise 6 aylık değil 1,5 yıllık sözleşme istiyor.



Sarı-kırmızılıların transfer dönemi sona ermeden en az 1 forveti kadrosuna katması bekleniyor.



