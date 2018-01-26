G.Saray'da ikinci kaleci İsmail Çipe oldu

Galatasaray'da Fatih Terim'in gelmesiyle birlikte takımla ilişiği kesilecek isimler de belli oluyor.

Muslera'nın yedeği olarak transfer edilen ancak şans bulamayan Carrasso'ya Fatih Terim kapıyı gösterdi.

TAFFAREL GÖNDERİN DEDİ

Yabancı kontenjanını boşaltmak isteyen tecrübeli teknik direktör, Carrasso'ya teşekkür etti ve devam etmeyeceklerini belirtti.

Fatih Terim'in bu kararı vermesindeki en büyük etkenin Taffarel'den gelen rapor olduğu öğrenildi.

İSMAİL ÇİPE 2. KALECİ OLACAK

Taffarel başta Anadolu kulüpleri olmak üzere Avrupa'dan ve birçok yerden teklifler alan genç kaleci İsmail Çipe ile konuşarak "Benden ve Muslera'dan öğreneceğin çok şey var. Sana ihtiyacımız da var. Şans bulacaksın." diyerek genç eldivene umut ışığı verdi.

İkinci kaleci olarak düşünülen İsmail, Eray İşcan ile rekabet edecek.