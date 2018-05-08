G.Saray'da Latovlevici dönemi sona erdi

Galatasaray'ın sezon başında 550 bin euro bonservis ve 750 bin euro maaş karşılığında kadrosuna kattığı Lasmin Latovlevici ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

+1 yıllık kontratın geçerli olması için Rumen oyuncunun sezon boyunca Galatasaray formasıyla en az 18 resmi maça ilk 11'de başlaması gerekiyordu.

18 MAÇI DOLDURAMADI

Süper Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda da 5 maçta forma giyen Latovlevici'nin 18 maçta oynama ve dolayısıyla sözleşmesinin bir sezon daha uzama ihtimali ortadan kalktı.

Latovlevici geri kalan 2 maçta oynasa bile 18 maç maddesini dolduramayacak ve sezon sonunda serbest kalacak.

İşte Galatasaray'ın Iasmin Latovlevici ile yaptığı sözleşme ve KAP açıklaması...