Ensonhaber.com'a dön

G.Saray'da Latovlevici dönemi sona erdi

1+1 yıllık sözleşmesinin otomatik olarak uzaması için 18 resmi maçta ilk 11'de başlaması gereken Latovlevici'nin kalan 2 haftada böyle bir şansı kalmadı.

G.Saray'da Latovlevici dönemi sona erdi
Yorum Yap

Galatasaray'ın sezon başında 550 bin euro bonservis ve 750 bin euro maaş karşılığında kadrosuna kattığı Lasmin Latovlevici ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

+1 yıllık kontratın geçerli olması için Rumen oyuncunun sezon boyunca Galatasaray formasıyla en az 18 resmi maça ilk 11'de başlaması gerekiyordu.

18 MAÇI DOLDURAMADI

Süper Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda da 5 maçta forma giyen Latovlevici'nin 18 maçta oynama ve dolayısıyla sözleşmesinin bir sezon daha uzama ihtimali ortadan kalktı.

Latovlevici geri kalan 2 maçta oynasa bile 18 maç maddesini dolduramayacak ve sezon sonunda serbest kalacak.

İşte Galatasaray'ın Iasmin Latovlevici ile yaptığı sözleşme ve KAP açıklaması...

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM