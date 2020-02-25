G.Saray'da Lemina, G.Birliği maçında da yok

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisi kadrosuna alınmayan ve çalışmalarına salonda devam eden Mario Lemina, bu hafta sonu oynanacak olan Gençlerbirliği maçında da forma giyemeyecek.
RİSKE EDİLMEYECEK
Sarı-kırmızılı kulübün sağlık ekibi, Gabonlu orta saha oyuncusunu Gençlerbirliği maçında riske atmak istemiyor.
Fatih Terim'in de tam kapasite ile sezonun kritik haftalarında yararlanmak istediği Lemina'yı, Beşiktaş ile 26. haftada oynanacak olan derbide sahada görmek istediği ifade edildi.