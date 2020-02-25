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G.Saray'da Lemina, G.Birliği maçında da yok

Takımdan ayrı şekilde salonda çalışmalarına devam eden Lemina'nın, Beşiktaş maçında tam kapasite ile sahada olması hedefleniyor.

| Haber Merkezi
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Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisi kadrosuna alınmayan ve çalışmalarına salonda devam eden Mario Lemina, bu hafta sonu oynanacak olan Gençlerbirliği maçında da forma giyemeyecek.

RİSKE EDİLMEYECEK 

Sarı-kırmızılı kulübün sağlık ekibi, Gabonlu orta saha oyuncusunu Gençlerbirliği maçında riske atmak istemiyor.

Fatih Terim'in de tam kapasite ile sezonun kritik haftalarında yararlanmak istediği Lemina'yı, Beşiktaş ile 26. haftada oynanacak olan derbide sahada görmek istediği ifade edildi.

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