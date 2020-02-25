G.Saray'da Lemina, G.Birliği maçında da yok

Ozan Tufan'ın TT olan videosu: Böyle bir şey olabilir mi

1 Feghouli'nin taktiği Galatasaray'a golü getirdi Hafta boyunca duran top çalışan sarı-kırmızılı takım, bunun meyvesini derbide topladı. Feghouli'nin, Donk'un Fenerbahçe'ye attığı kafa golünde yaptığı markaj, Galatasaray'a golü getirdi.

2 Beşiktaş'ta, en az 5 yabancı oyuncu gönderilecek Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, performanslarını yeterli bulmadığı Boyd, Elneny, Diaby, Karius ve Lens'in önümüzdeki sezon takımda olmasını istemiyor. Boateng, N'Koudou ve Ruiz'le ise yola devam edilecek.

3 Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın durumu belirsizliğini koruyor. Kulislerde konuşulan adaylar arasında öne çıkan isim ise Erol Bulut.

4 F.Bahçeli futbolcuların hakem isyanı Derbi sonrası Başkan Ali Koç'la bir görüşme yapan Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaraylıların maç boyunca kendilerini tahrik ettiğini, hakemin ise buna göz yumduğunu söyledi.

5 Galatasaray, derbi tişörtü çıkarıyor Galatasaray, Kadıköy zaferi sonrası hakemi eleştirirken defalarca "Böyle bir şey olabilir mi ya?" diyen Ozan Tufan'ın bu sözlerinin yer aldığı bir tişört çıkaracak.

6 Derbi primi: 500 bin euro Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra Kadıköy'de mağlup eden Galatasaray'da yönetim, futbolculara 500 bin euro prim dağıtma kararı aldı.

7 G.Saraylı futbolculardan gönderme: Fener ağlama 20 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle dönen Galatasaray'da futbolcular, bu büyük zaferi takım otobüsünde doyasıya kutladı.

8 Ali Koç'u çıldırtan sözler Bazı taraftarların, "Daha ne kadar rezil edeceksin bizi. Bıktık sürekli borçlardan bahsetmenden" demesi ve devamında küfürler etmesi, Ali Koç'un protokol tribününden aşağı atlamasına neden oldu.

9 Liverpool, Premier Lig'de galibiyet rekorunu egale etti İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool, 2-1 geriye düştüğü West Ham United maçını 3-2 kazanarak, ligin en uzun galibiyet serisi rekoruna ortak oldu.