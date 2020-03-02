G.Saray'da Ömer Bayram ve Mariano'dan harika performans

İkinci yarıdaki 7 maçı da kazanan Cimbom, kalesinde sadece 3 gol görürken, buna karşılık filelere 19 gol gönderdi.

ÖMER BAYRAM VE MARİANO FARK YARATIYOR

Ligin ilk yarısında 13 maçta 5 asist yapan sarı kırmızılı futbolcu Ömer Bayram, aynı sayıdaki asiste ikinci devrede 7 karşılaşmada ulaştı.

Tecrübeli futbolcu toplamda 10 asist yaparken, bu alanda Süper Lig’in zirvesinde yer aldı.

Bununla birlikte Mariano da 5 asist yaparken, Brezilyalı yıldız bunların 4’ünü ligin ikinci yarısında kaydetti.

Böylelikle Ömer Bayram ve Mariano'nun performansının yükselmesiyle Galatasaray'ın hücumdaki etkinliği de artmış oldu.

Özellikle Ömer ve Mariano'nun yaptığı bindirmeler ve duran top organizasyonlarıyla rakip takımlara karşı büyük üstünlük sağlandı.

YENİ TRANSFERLER DE KATKI SAĞLADI

Onyekuru ve Saracchi'nin de takıma dahil oluşuyla kanatlardaki hareketliliğini iyice arttıran sarı-kırmızılılar, bu oyunculardan da şu ana dek verim almayı başardı.

Alman ekibi Leipzig’den kiralanan Saracchi, 5 maçta 2 asist yaptı.

Monaco’dan kiralık olarak Galatasaray’a dönen Onyekuru da Süper Lig’de çıktığı 5 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.