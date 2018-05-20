G.Saray'da şampiyonluk biletlerine yoğun talep

Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.05'te başlayacak şampiyonluk kutlamaları için bilet almak isteyen taraftarlar yaklaşık 2000 kişilik kuyruk oluşturdu.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan GSStore önünde ise metrelerce kuyruk oluştu. İstiklal Caddesi Mis Sokak girişinde bulunan mağazanın önünde başlayan kuyruk Fransız Konsolosluk binasına kadar ulaştı.

BİLETLERE YOĞUN TALEP

Şampiyonluk kutlaması için bilet almaya gelen sarı-kırmızılı taraftar Ahmet Şen, yaklaşık 2,5 saattir sırada beklediğini belirterek, "Cefasını çektik, sefasını süreceğiz." diye konuştu. Mustafa Yavuz da bilet almak için erken saatlerde kuyruğa girdiğini aktararak, şampiyonluğun takıma hayırlı olması temennisinde bulundu.





Bursa'dan gelen Safa Özdemir ise oruç tutarak sırada beklediğini kaydederek, "Galatasaray her sene şampiyon olsun, her sene 3-4 saat bekleriz, bu çileyi çekeriz. Galatasaray Almanya'da şampiyon olsun, oraya da gideriz." ifadelerini kullandı.

BİLETLER 30 İLE 100 LİRA ARASINDA

Sarı kırmızılı kulüp, Galatasaray taraftarlarının törene katılabilmesi için bilet fiyatlarının 30 ila 100 TL arasında tuttu. Kutlamaya taraftarların girmesi için bir kişiye en fazla iki bilet alabilme sınırlaması da devrede olacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kutlama organizasyonu için Türk Telekom Stadı'nda dev bir sahne kurulacak. 6 LED ekranla tribündeki taraftarlara şampiyonluk kutlamasına dair detaylar izlettirilecek.