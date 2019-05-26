G.Saray'da şampiyonluk törenine katılmayan futbolcular

Süper Lig'de 22. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, TT Stadı'nda şampiyonluğu taraftarıyla birlikte kutladı.

DİAGNE İZİNLİ, SİNAN TEPKİLERDEN ÇEKİNDİ

Şampiyonluk kutlamalarına katılmayan isimlerden biri geldiği günden beri tartışılan Diagne oldu. Senegalli forvetin Fatih Terim'den izin aldığı ve törene gelmediği öğrenildi.

Diagne gün içinde Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla ise taraftarların tepkisini çekti. 27 yaşındaki futbolcu, arabasının önünde selfie yaptığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kutlamalara katılmayan bir diğer futbolcu ise Sinan Gümüş oldu. İtalyan ekibi Genoa'yla anlaşmak üzere olan Gümüş'ün taraftar tepkisinden çekindiği için TT Stadı'na gelmediği aktarıldı.

Öte yandan sözleşmesi biten Eren Derdiyok da dün akşam kutlamalarda yer almadı.