G.Saray'da Sedat İncesu istifa etti

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu, istifa etti. İncesu ayrılığı Twitter hesabından açıkladı.

"BENİ ÇOCUĞUMA REZİL ETTİLER"

Sarı-kırmızılı ekibe ligdeki şampiyonlukların yanı sıra Avrupa ve dünya genelinde de kupalar kazandıran İncesu, büyük başarılara rağmen karşılığını alamadığı için görevinden ayrıldığını ifade etti.

"Artık bu kadar dayanabildim" diyen İncesu, Fanatik'e şu açıklamayı yaptı: "Artık bu kadar dayanabildim. Bizi Avrupa’ya göndermemek için elinden geleni yapanlar sonunda kazandı. Aylardır bir kuruş almadım. Şu an Florya’dan evime yürüyerek gidiyorum. Beni çoluğuma çocuğuma rezil ettiler. Çocuğumun kumbarasındaki parasını alıyorum"

KULUBÜMÜZÜN BORCU YOKTUR

Galatasaray kulübünden yapılan açıklama şu şekilde:

"Tekerlekli Basketbol Takımımızın antrenörü Sedat İncesu, bir gazeteye verdiği demeçte, “…aylardır bir kuruş almadım…evime yürüyerek gidiyorum…” gibi ifadeler kullanmıştır. Camiamızı bilgilendirmek zorunlu hale geldiği için aşağıdaki açıklamayı yapmak gereği doğmuştur:

Gerek Sayın Sedat İncesu gerekse Tekerlekli Basketbol Takımımız oyuncularına maaşları zamanında ödenmektedir. Kulübümüzün Sedat İncesu’ya hiçbir maaş borcu yoktur.

Bu zor günlerde, Kulübümüz üstüne oynanan oyunlara karşı Camiamızın ihtiyatla yaklaşması ve teyakkuz halinde olması gerekmektedir. Durumu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Galatasaray Spor Kulübü"