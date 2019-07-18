1 G.Saray'da Seri tamam sırada Cuellar var Fernando Reges'in yerine Michael Seri'yi transfer eden Galatasaray, Ndiaye'nin boşluğunu ise Flamengo'da forma giyen Gustavo Cueller ile dolduracak.

2 Süper Lig'de fikstür çekimi gerçekleşti 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun fikstürü canlı yayında çekildi. İlk derbi 6. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe arasında.

3 Beşiktaş yeni sezon formasını tanıttı 2019-2020 futbol sezonunda giyilecek formalarında tanıtımında kaleci Karius yer aldı.

4 Cengiz Ünder: Hedefim 12-13 gol atmak Roma'da top koşturan milli gururumuz Cengiz Ünder, Serie A'da hedefinin en az 12-13 gol atmak olduğunu ifade etti.

5 Fenerbahçe cephesinde Kolarov gelişmesi Kolarov'u transfer etmek için Roma'nın onayını bekleyen Fenerbahçe, Sırp sol beki kadrosuna katmaya bir adım daha yaklaştı.

6 Deniz Türüç transferinde son durum Deniz Türüç için hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'yle anlaşmak üzere olduklarını ifade eden Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Son kararı Deniz verecek" dedi.

7 Michael Seri'nin transfer detayları Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı tecrübeli orta saha oyuncusu Michael Seri, yarın (18 Temmuz Perşembe) imza için İstanbul'a gelecek.

8 Fenerbahçe, internetten hoca arıyor Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, internetten verdiği bir ilanla altyapı antrenörü arıyor.

9 Matthijs de Ligt, Juventus'ta Ajax'ın 19 yaşındaki Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt, Juventus'a transfer oldu.