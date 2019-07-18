G.Saray'da Seri tamam sırada Cuellar var

Transfer çalışmalarını son hızla sürdüren Galatasaray, dün Fulham'dan Michael Seri'yi kiraladığını açıkladı.
4 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Sevilla'ya satılan Fernando'nun yerine Michael Seri'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip bir orta saha daha almayı planlıyor.
Geçen sezon Stoke City'den kiralanan ancak bu sezon İngiliz ekibinin bırakmak istemediği Ndiaye'nin boşluğunu dolduracak isim Gustavo Cuellar olacak.
Flamengo forması giyen 26 yaşındaki Cuellar'ı Fatih Terim çok istiyor. Deneyimli teknik adamın raporu doğrultusunda oyuncunun kulübüne 4 milyon euroluk teklif yapıldığı öğrenildi.
Brezilya ekibinin zam teklifini reddeden Cuellar'ın Avrupa'da oynamak istediği ve Galatasaray'a sıcak baktığı ifade ediliyor.
Sert ve hırslı futbol yapısıyla ön plana çıkan deneyimli futbolcunun, kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.