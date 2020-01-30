G.Saray'da sözleşmesi dondurulacak futbolcular

31 Ocak 2020'ye kadar Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) futbolcu listesini vermek zorunda olan Galatasaray'da, hareketli saatler yaşanıyor.

Kadrosunda 17 yabancı futbolcusu bulunan sarı-kırmızılılarda çok kısa bir süre kalmasına rağmen gözden çıkarılan futbolcular, herhangi bir takımla anlaşamadı.

LUYINDAMA, NAGATOMO VE NZONZI

Sözleşmeleri dondurmaktan başka bir çaresi kalmayan yönetimin sezonu kapatan Luyindama, kadro dışı bırakılan Nzonzi ve Saracchi transferi sonrası gözden çıkarılan Nagatomo'nun, kontratlarının askıya alacağı öğrenildi.

STOPER GELİRSE NE OLACAK?

Ayrıca stoper bölgesine transfer yapmak isteyen Cimbom'da, bu sayı 18'e çıkacağı için bir yabancının daha sözleşmesinin dondurulaması lazım. Teknik direktör Fatih Terim'in gözden çıkardığı 4. isim ise Belhanda oldu.

Eğer kalan kısa sürede yabancı bir stoper alınırsa, Emre Akbaba'nın sahalara dönmesinin ardından iyice gözden düşen Faslı futbolcunun sözleşmesi dondurulacak.

Kadroda bulunan yabancı futbolcular şu şekilde:

Muslera, Luyindama, Marcao, Donk, Saracchi, Nagatomo, Linnes, Mariano, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Sekidika, Falcao, Andone.