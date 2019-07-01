G.Saray'dan Aboubakar için kiralama teklifi

Geçtiğimiz cuma günü Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor transferlerini peş peşe açıklayan sarı-kırmızılı takımın, yeni hedefi Vincent Aboubakar.

3 MİLYON EUROLUK KİRALAMA TEKLİFİ

Diagne'yi satarak yeni transferlere bütçe oluşturmak isteyen Galatasaray, Senegalli golcünün yerine bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Aboubakar'ı düşünüyor.

Hollandalı Babel'le Aboubakar'ın siyah-beyazlı ekipteki uyumuna dikkat çeken Terim, Kamerunlu oyuncuya onay verdi.

Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünü sakatlık dolayısıyla boş geçen oyuncunun, tamamen iyileştiği ve oynayacak durumda olduğu ifade ediliyor.

Aboubakar'ın yüksek bonservisi dolayısıyla öncelik oyuncunun kiralanması yönünde. Sarı-kırmızılılar pazarlıklarını sürdürürken, Portekiz ekibine son çare olarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.

Galatasaray'ın Porto'ya 3 milyon euro kiralama bedeli önereceği aktarıldı.