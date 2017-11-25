G.Saray'dan Çağlar ve Emre atağı

Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın, devre arasında Emre Mor ve Çağlar Söyüncü için teklif yapacağı öğrenildi.

EMRE KİRALIK, ÇAĞLAR BONSERVİSİYLE

G.Saray yönetimi, transfer döneminde Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Emre Mor'u kiralamak istiyor. Çağlar Söyüncü ise bonservisiyle transfer edilecek.

ÇAĞLAR'A 6 MİLYON EURO!

2019 sonrası gündeme gelecek olan yabancı sınırı nedeniyle yerli oyuncuların önümüzdeki dönemde daha değer kazanacağını düşünen sarı-kırmızılılar, öncelikle Emre ve Çağlar'ı ikna etmeye çalışacak.

İki yıldızın da G.Saray'ın teklifine sıcak bakması bekleniyor. Cimbom; Emre'yi kiralamak için 1.5 milyon euroyu, Çağlar'ı almak için ise 6 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.