G.Saray'dan Eren ve Donk açıklaması

Süper Lig'de Bursaspor'u 5-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Galatasaray'da, bu mücadelede sakatlanan Eren Derdiyok'un sol ayak kapsülünde yırtık ve ayak kemiğinde ezilme, Ryan Donk'un ise sol gözünde yırtık tespit edildiği açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten iki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Dün oynanan Bursaspor maçından sonra sponsor hastanemiz Liv Hospital'da yapılan tetkiklerinin ardından sol ayak kapsülünde yırtık ve ayak kemiklerinde kontüzyon (ezilme) tespit edilen oyuncumuz Eren Derdiyok'un tedavisine başlanmıştır. Ryan Donk'un Bursaspor karşılaşması sonrası sponsor hastanemizde yapılan tetkik ve muayenesinin ardından sol gözünde konjonktiva yırtığı tespit edilmiştir. Yapılan ilk müdahalesinden sonra taburcu olan oyuncumuzun tedavisine ve takibine başlanmıştır."