G.Saray maç öncesi Devler Ligi müziği çaldı

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmanın öncesinde görsel bir şov yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, Devler Ligi müziği de çaldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ ÇALINDI

Fatih Terim'in fotoğrafının kullanıldığı koreografide "Bizim hayallerimiz dünyadan büyük" yazılı bir pankart açıldı.

Diğer tribünde ise 21. şampiyonluk ve 4. yıldıza atıfta bulunuldu. Galatasaray, Fenerbahçe'nin 10 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasından dolayı da Devler Ligi'nin resmi müziğini statta çalarak ezeli rakibine göndermede bulundu.