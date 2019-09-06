G.Saray'dan Linnes'e: 6 aylığına kulüp bul

1 Şenol Güneş'i forvet hattı düşündürüyor 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubunda Andorra ve Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da golcü sıkıntısı yaşanıyor.

2 Galatasaray'ın Fatih Terim savunması hazır Fatih Terim'in aldığı 4 maçlık cezaya itiraz edecek olan Galatasaray, Ali Koç, Fikret Orman ve Hasan Kartal'ın daha önce yaptığı açıklamaları örnek gösterecek.

3 Gareth Bale: Günah keçisi ilan edildim Real Madrid'ten Çin'e transferi son anda gerçekleşmeyen Gareth Bale, İspanyol ekibinde mutsuz olduğunu açıkladı.

4 Ronaldo'nun leopar desenli sabahlığı gündem oldu Juventus forması giyen yıldız futbolcu Ronaldo, kendi adını taşıyan parfümün tanıtımı için kamera karşısına geçti. Portekizli oyuncunun leopar desenli sabahlığı büyük yankı uyandırdı.

5 Ersun Yanal: Tekrar şampiyon olacağız Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin 2013-2014 sezonundaki performansına atıfta bulunarak, yine mutlu sona ulaşacaklarını ifade etti.

6 Somali 35 yıl sonra maç kazandı Somali Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde karşı karşıya geldiği Zimbabve’yi 1-0 mağlup ederek 35 yıl sonra ilk kez bir eleme maçı kazandı.

7 Messi isterse Barcelona'dan ayrılabilir İspanyol El Pais gazetesi, Lionel Messi'nin sözleşmesinde tek taraflı fesih maddesi bulunduğunu ve Arjantinli yıldızın sezon sonunda istediği kulübe bedelsiz gidebileceğini yazdı.

8 Ömer Bayram: Van Dijk bize gelirdi, kuru fasulye yerdik Galatasaraylı Ömer Bayram çocukluk anılarını ve kariyerinin ilk yıllarını anlattığı programda, Liverpollu Virgil Van Dijk ile beraber büyüdüklerini anlatarak, "Beraber kuru fasulye yerdik" dedi.

9 Mustafa Cengiz: 19.05'in soruşturulmasını istiyorum Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF'nin PFDK kararlarını 19:05'te duyurmasının ardından açıklamalarda bulundu. Cengiz,"Bu tip hataların iyi niyetle açıklanması asla mümkün görünmüyor" dedi.