G.Saray'dan Ndiaye için kiralama teklifi

Galatasaray'dan 16 milyon euroya Stoke City'ye transfer olan ancak İngiliz temsilcisinde aradığını bulamayan Badou Ndiaye için sarı-kırmızılı kulüp devreye giriyor.

STOKE CİTY'YE TEKLİF YAPILACAK

7 haftadır galip gelemeyen Stoke, Premier Lig'de 19. sırada yer alırken küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu durum G.Saray'ı da harekete geçirdi. Ndiaye'yi kiralamak için teklif yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, Stoke City'nin küme düşmesi halinde işlerinin kolaylaşacağına inanıyor.

Senegalli yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali nedeniyle sarı-kırmızılı takıma dönmeye sıcak baktığı belirtildi. 2022 yılına kadar Stoke City ile sözleşmesi bulunan Ndiaye, Premier League'de 6 maçta forma giydi.

Öte yandan İngiliz ekibi de takıma uyum sağlamakta zorlanan Ndiaye'yi kiralayarak yıllık maliyetinden kurtulmak istiyor.

MUSTAFA CENGİZ: ''BİZ GÖNDERMEK İSTEMEDİK''

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, devre arasında bu transferin ardından aslında Ndiaye'yi göndermek istemediklerini, ''Ndiaye'yi biz göndermek istemedik. Maalesef kendisi gitmek istedi. Önce hocamıza 'kalmak istiyorum' dedi. Öyle deyince biz asla 'Ndiaye'yi satalım, mali sorunu halledelim' demedik, hedefimizde yoktu. Biz geldiğimizde önümüzde 14.5 milyon euro'luk bir teklif vardı. Yüzde 10 menajer ücretli bir teklif bulduk. Bir de 600 bin euro istiyorlardı, biz bunları tabii hocamız istemediği için reddettik'' sözleriyle dile getirmişti.