Uğur Meleke: Fenerbahçe sıradan bir takım gibi

1 G.Saray'dan sakat futbolcular hakkında açıklama G.Saray, Serdar Aziz, Eren Derdiyok ve Fernando Reges'in salonda çalıştığını, Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli'nin ise takımdan ayrı koşu yaptığını açıkladı. Nagatomo ise günü hastanede geçirdi.

2 Temsilcilerimizin gruplarında son durum Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımız haftayı puan kayıplarıyla kapattı. 3. hafta maçlarının sonunda gruplardan çıkma şansımızı sizler için değerlendirdik.

3 Şahika Ercümen'den dünya rekoru Tek nefeste tüpsüz ve paletsiz Salda Gölü'ne dalan Şahika Ercümen, dünya rekorunun sahibi oldu.

4 Devlerin scout ekipleri Ozan'ı çok beğendi Ozan Kabak'ı canlı izlemek için G.Saray-Schalke maçına gelen İnter ve Arsenal'in scout ekipleri, genç stoperi Cannavaro'ya benzetti.

5 Ali Koç, Hasan Ali'yi ayakta alkışladı Anderlecht'in 2-0 öne geçmesi Ali Koç'u derinden üzdü. Ancak ikinci yarıda toparlanan Fenerbahçe, Frey ve Hasan Ali'nin golleriyle beraberliği yakalayınca, Başkan büyük bir sevinç yaşadı.

6 Quaresma taraftarlarla kavga etti Genk maçında ıslıklanan Ricardo Quaresma, bir ara maçı bırakıp siyah-beyazlı taraftarlara sus işareti yaptı.

7 Nagatomo 3 hafta sahalardan uzak kalacak Schalke maçında göğsüne gelen top sonrası yere yığılan ve hemen oyundan alınan Japon futbolcunun ciddi bir tehlike atlattığı öğrenildi.

8 Beşiktaş'ı yıkan Samatta'nın maaşı Beşiktaş-Genk maçında sahanın en etkili ismi olan Samatta'nın yıllık 250 bin euro kazandığı öğrenildi.

9 Skibbe Yunanistan ile yollarını ayırdı Galatasaray'ın eski teknik direktörü Skibbe, Yunanistan Milli Takımı'nda da yapamadı. Yunanlar 53 yaşındaki hocanın görevine son verildiğini duyurdu.