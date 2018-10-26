G.Saray'dan sakat futbolcular hakkında açıklama

Sakatlık belası Galatasaray'ın yakasını bırakmıyor...
Schalke maçında eksik isimlerin yokluğunu hisseden Cimbom, bu 6 futbolcunun son durumları hakkında bir açıklama yayınladı.
İşte G.Saray'ın yaptığı açıklama:
Serdar Aziz, Eren Derdiyok ve Fernando Reges, günü tedavinin ardından salon çalışmasıyla geçirdi.
Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli, tedavinin ardından sahada takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.
Yuto Nagatomo, günü hastanede müşahede altında geçirdi.
MALATYA MAÇINDA YOKLAR
Futbolcuların ne kadar süre sahalardan uzak kalacakları resmi olarak açıklanmazken, bu isimlerin Yeni Malatyaspor maçında oynaması beklenmiyor.