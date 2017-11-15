G.Saray'dan süre almayan 7 futbolcuya 36 milyon

Carrasso, Eray, Tarık Çamdal, Donk, Emrah Başsan, Hakan Balta ve Nigel de Jong... Bu 7 futbolcu, Galatasaray’da bu sezon ligde tek bir dakika bile forma şansı bulamadı.

YILLIK MALİYETLERİ 36 MİLYON TL

Buna rağmen kulübe maliyetleri yıllık 8 milyon Euro’yu (36 milyon Lira) buluyor. Üstelik bu rakama vergiler ve primler gibi ek giderler dahil değil.

BÜTÇETİ AŞMAK İSTEMİYOR

Sarı-Kırmızılı yönetimin hedefi, kadro dışı kalıp da takıma fayda sağlamayan isimlerle yolları ayırıp, UEFA’nın belirlediği yıllık 65 milyon Euro’luk maaş bütçesini aşmadan transfer yapmak. Bu tablonun dışında kalan tek isim Carrasso gibi görünüyor. Fransız eldiven, Muslera’nın bir sıkıntı yaşaması durumunda görev yapacak ve bu nedenle kadroda tutulacak.