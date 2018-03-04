G.Saray'dan takıma 2 gün izin

Bursaspor'u 5-0 yendikten sonra Karabükspor'u da 7-0 ile geçen Galatasaray'da moraller yerinde. 24.haftayı lider tamamlamayı garantileyen sarı kırmızılılarda Fatih Terim oyuncularına iki gün izin verdi.

Geçtiğimiz hafta kupa maçından dolayı ara vermeden çalışan Galatasaraylı oyuncular, iki günlük izni aileleriyle geçirmeyi tercih ediyor. Fatih Terim, Karabükspor maçının ardından oyuncularını tebrik etti. Hem deplasmanda galip geldikleri için hem de farklı skor için futbolcularını kutlayan deneyimli teknik adam, "Maç öncesi konuştuğumuz şekilde oyun disiplininden kopmadan sahada iyi bir performans gösterdiniz. Aynı şekilde çalışarak, tüm maçları kazanmak için sahaya çıkacağız." dedi.

Oyuncularına iki günlük iznin ardından Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayacaklarını hatırlatan Terim, son iki haftadır gösterdikleri ciddiyetin sürmesini istedi.

FERNANDO MUTLULUĞU

Sarı kırmızılılarda Fernando'nun ikinci yarı süre alması teknik ekibi memnun etti. Brezilyalı oyuncunun, Konyaspor mücadelesinde de ikinci yarı süre alması bekleniyor. Terim, Fernando'nun fiziksel durumuna göre 17 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de yer alıp almayacağına karar v