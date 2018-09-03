G.Saray'ı yıkan Nwakaeme konuştu

Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk maçta Galatasaray karşısında adeta şov yapan ve farklı galibiyeti getiren Anthony Nwakaeme, Nijerya basınına konuştu.

BEKLENENDEN FAZLASI OLDU

Süper Lig’deki ilk maçını ülkesinde değerlendiren başarılı yıldız, “Kesinlikle beklenenden daha fazlası oldu. Süper Lig’de, Türkiye’de kendimi anlatmam adına çok iyi oldu. Ancak hala göstermem gereken noktalar var” dedi.

Nijeryalı forvet, bordo-mavili forma altında daha çok çalışacağını ve mücadele edeceğini belirterek, “Hocama kendimi göstermem gerek ve formamı garantiye almam gerek. Neler yapabileceğimi göstereceğim” diye konuştu.

Trabzonspor’un büyük bir kulüp olduğundan bahseden Nwakaeme, “Trabzonspor, büyük futbolculara sahip üst düzey bir kulüp. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ben de her gün elimden gelenin en iyisini yaparak, çalışacağım. Sezonun genelinde takımın en iyisi olacağım. Bu kulüp için elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım” ifadelerini kullandı.