G.Saray'ın Akhisarspor maçı kadrosu

Başakşehir'in sahasında ağırladığı Sivasspor ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalması Galatasaray'da bayram havası oluşturdu.

Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Akhisarspor'la karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup etmesi durumunda son 2 hafta kala en yakın rakibine 3 puan fark atmış olacak.

Hem rakipleriyle puan farkını açmak hem de Türkiye Kupası'ndan elenmesine neden olan Akhisarspor'dan rövanşı almak için sahaya çıkacak olan Cimbom'da tek hedef galibiyet.

ŞAMPİYONLUK MAÇI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Karşılaşmayı şampiyonluk maçı olarak gören Aslan'da sahaya çıkacak 11 netleşti. Terim, cezalı Belhanda'nın yerine Selçuk, sakat olan Mariano'nun yerine ise Linnes'e şans verecek.

G.SARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Fernando, Selçuk, Feghouli, Rodrigues, Gomis