G.Saray'ın derbi zaferi Avrupa basınında

Süper Lig'de Beşiktaş'ı sahasında 2-0 yenen Galatasaray, averaj farkıyla lider oldu. Rizespor ve Başakşehir'i yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılıların derbi galibiyeti, Avrupa'da da yankılandı.

İngiliz Goal sitesi, Onyekuru'nun oyununu ön plana çıkararak, "Galatasaray'ın Beşiktaş'ı devirerek ligin zirvesine yerleştiği maçta Henry Onyekuru yıldızlaştı" başlığıyla maçı özetledi.

ONYEKURU'NUN PERFORMANSI ÖN PLANA ÇIKARILDI

Fransız L'Equipe ve France Football gazeteleri, Galatasaray'ın ezeli rakibi karşısında aldığı galibiyet sonrası averajla liderlik koltuğuna oturduğunu yazdı.

Bir diğer Fransız gazetesi Le Soir ise, "Bu sezon Türkiye'deki 13. golünü atan Nijeryalı yıldız takımına cesaret aşıladı" diyerek Onyekuru'yu övdü.

Japon basınında Kagawa ve Nagatomo'nun karşılaştığı derbide kazanan tarafın Nagatomo'nun takımı olduğu belirtildi. Her iki futbolcunun maç sonrası yaptığı açıklamalara da yer verilen haberde, Kagawa'nın Nagatomo'yu tebrik ettiği belirtildi.

Şili basını Enzo Roco ve Gary Medel'i öne çıkararak verdiği haberde Beşiktaş'ın derbide rakibine karşı gelemediğini ve sahadan yenilgiyle ayrıldığını belirtti. Roco ve Medel'in mücadele forma giymediği de okuyucularla paylaşıldı.