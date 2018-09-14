G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi L.Moskova kazanamadı

İngiliz basını, Karius'un İstanbul'da gördüğü ilgiden memnun olduğunu yazdı. Kiralık olarak gelen Alman kalecinin Beşiktaş'ta kalacağı ifade edildi.

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Fikret Orman: Kagawa'yı istedik ama alamadık

Fikret Orman, yaz transfer döneminde Kagawa'yı alamadıklarını ama Japonya'ya açılmak için bir Japon futbolcu almak istediklerini ifade etti.