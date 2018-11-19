Galatasaraylılar bu sezon hiçbir şeyden çekmedi sakatlık belasından çektiği kadar.

Neredeyse her hafta bir futbolcusu sakatlanan sarı-kırmızılı takımda son olarak Belhanda ile Sinan Gümüş ilk yarıyı kapattı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından cezalı futbolcularla birlikte takımın neredeyse yarısı Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

BİZDE ÇOK SAKAT VAR

Sarı-kırmızılı taraftarlar, içinde bulundukları durumu Beşiktaşlıların meşhur "Bizde çok sakat var" videosuyla anlatmaya çalıştı.

G.Saray'ın durumunu özetleyen video: Bizde çok sakat var - İZLE