G.Saray'ın golcü hedefi Ahmed Musa

Ümit Milli Takım’da görevinden istifa eden Abdullah Ercan’ın yerine Alpay Özalan'ın getirildiği öğrenildi.

UEFA, yapılan soruşturma sonucunda PSG'nin Kylian Mbappe ve Neymar transferlerini Finansal Fair-Play'e uygun buldu.

TFF; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'u Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Sivasspor'a transfer olan Robinho, imza töreninde taraftarlara "Merhaba gardaş" diye seslendi.

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Fikret Orman: Kulüpler Birliği başkanlığına adayım

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Dursun Özbek'ten boşalan başkanlık koltuğuna aday olduğunu açıkladı. Akıllara daha önce yaptığı "Ben aday olmam, aday gösterilirim" sözleri geldi.