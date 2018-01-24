G.Saray'ın golcü hedefi Ahmed Musa

Galatasaray'da yeni yönetimin gelişiyle transfer çalışmaları yeniden başladı.
TERİM'DEN AHMET MUSA'YA ONAY
Gomis ile Eren'in yanı sıra hareketli ve hızlı bir forvet takviyesi isteyen Terim'e scout ekibi Ahmed Musa'yı önerdi.
Fatih Terim, Ahmed Musa'nın istediği özelliklerde bir hücum oyuncusu olduğunu belirtip 25 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun transferini onayladı.
Premier Lig'de Liecester City forması giyen Ahmed Musa, bu sezon fazla forma şansı bulamıyor. 5 Premier Lig maçında oynayan Musa, 3 asiste imza attı.
Nijeryalı forvet aynı zamanda kanatlarda da oynayabiliyor. Musa, 2016 yılında CSKA'dan Leicester'a 18 milyon euroya transfer olmuştu.