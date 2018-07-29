1 F.Bahçe'nin rakibi Benfica'nın tanıtım videosu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica, hazırlık maçında Juventus ile karşı karşıya geldi. Portekiz ekibi güçlü rakibi karşısında iyi bir performans sergiledi.

2 G.Saray'ın hazırlık maçında Fatih Terim sahaya girdi Galatasaray ile Club Africain arasında oynanan maçta Tunus ekibinin sert faullerine kızan Fatih Terim, sahaya girerek karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi.

3 Beşiktaş Chadli'yle anlaştı Beşiktaş, Belçikalı kanat oyuncusu Nacer Chadli ile her konuda anlaşmaya vardı. Yönetim, oyuncunun kulübü West Bromwich’le görüşmelere devam ediyor.

4 Trabzonspor 51. yılını meşalelerle kutlandı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün 51. yıl kutlamaları çerçevesinde Gurbetçi Gençler taraftar grubunun Sütlüce Parkı'nda düzenlediği etkinliğe katıldı.

5 Adidas Beşiktaş ile Pirates'e aynı formayı tasarladı Bu sezon birçok takıma benzer formalar tasarlayan Adidas, bu kez olayı iyice abarttı. Çünkü Beşiktaş ile Güney Afrika ekibi Orlando Pirates için çıkarılan kırmızı formalar neredeyse aynı.

6 Pepe'ye İngiltere'den 7 milyon pound Beşiktaş yönetimi Vida, Quaresma ve Negredo'dan sonra Pepe'yi de satılabilir oyuncular arasına aldı. Portekizli oyuncu için İngiltere'den teklif var.

7 Mesut sahaya kaptan çıktı, PSG'ye gol attı Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Arsenal'in PSG ile oynadığı maça Mesut Özil kaptan olarak çıktı. Mesut maçın ilk golünü de attı.

8 Türkiye, Mesut Özil sayesinde EURO 2024'ü kazanabilir Alman basını, Mesut Özil'e yapılan ırkçı saldırılar yüzünden 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Almanya yerine Türkiye'nin kazanabileceğini yazdı.

9 Ali Koç'un kulübe hibe ettiği para Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında Ali Koç'un kulübe 50 milyon dolar hibe ettiği açıklandı.