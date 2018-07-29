G.Saray'ın hazırlık maçında Fatih Terim sahaya girdi

Galatasaray, hazırlık maçında Tunus takımı Club Africain ile karşı karşıya geldi.
Teknik direktör Fatih Terim, Belhanda, Sinan Gümüş, Maicon ve Rodrigues’e art arda yapılan sert fauller sonrasında maçın hakemine ve Tunuslu oyunculara tepki gösterdi.
TERİM HAKEME İSYAN ETTİ
30.dakikada sahaya giren Terim, Tunus ekibinin hazırlık maçında yaptığı sert faullere isyan etti.
Sarı-kırmızılı oyuncular da maçın hakemine tepki gösterirken Terim’in yardımcısı Hasan Şaş’ta, gereksiz sertlikten ötürü Club Africain Teknik Direktörü Jose Riga’nın yanına gidip konuştu.
Tunuslu taraftarlar ise ilk yarı bitiminde Galatasaraylı oyuncular soyunma odasına doğru yönelirken tribünlerden yabancı maddeler attı.
TEK GOL ONYEKURU'DAN
Bu arada Belhanda’nın ilk yarıda yapılan fauller nedeniyle forması yırtıldı.
Galatasaray Henry Onyekuru'nun 90+3'teki golüyle maçı 1-0 kazandı.