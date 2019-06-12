G.Saray'ın ilgilendiğini Nainggolan: İnter'de mutluyum

Galatasaray'ın Badou Ndiaye'nin yerine sürpriz bir şekilde transferini gündeme aldığı Belçikalı yıldız Radja Nainggolan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

İNTER'DE MUTLUYUM

Inter'in gözden çıkarttığı iddia edilen Nainggolan, Sky Itallia'ya verdiği demeçte Inter'den ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade etti ve "Üç yıllık bir sözleşmem var ve bu konuda oldukça sakinim. Inter'de mutluyum ve Inter ile daha da büyümek istiyorum" şeklinde konuştu.

Yuto Nagatamo transfer sürecinde Inter ile yakın ilişkiler kuran sarı-kırmızılı yönetimin, Nainggolan'ın kiralık transferi için Inter ile nabız yoklamış ancak yeni teknik adam Conte'nin kararının beklenilmesi gerektiği cevabı alınmıştı.