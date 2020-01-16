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G.Saray'ın istediği Murillo, Celta Vigo'yla anlaştı

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Murillo, tercihini Celta Cigo'dan yana kullandı.

| Haber Merkezi
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G.Saray'ın istediği Murillo, Celta Vigo'yla anlaştı

Jeison Murillo'nun yeni takımı resmen belli oldu.

Valencia'nın Sampdoria'ya kiraladığı 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperin, İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi feshedildi.

Okay Yokuşlu'nun da formasını giydiği Celta Vigo, Valencia ile anlaşarak Jeison Murillo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Celta Vigo'dan yapılan resmi açıklamada, sezon sonuna kadar kiralanan Murillo'nun satın alma opsiyonunda olduğu duyuruldu.

İspanyol basını, satın alma opsiyonunun 16 milyon euro olduğunu öne sürdü. Jeison Murillo, İspanya'da daha önce Granada, Las Palmas, Cadiz, Valencia ve Barcelona formaları giymişti.

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