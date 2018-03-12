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G.Saray'ın Kadıköy'de kaldırdığı kupa

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1999 yılından beri Kadıköy'de yenemese de, ezeli rakibinin sahasında kupa kaldırmayı başardı.

G.Saray'ın Kadıköy'de kaldırdığı kupa
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Galatasaray, her ne kadar 18 yıldır ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda yenemiyor olsa da, bu süreçte unutulmaz bir zafere imza attı. Sarı-kırmızılı ekip Kadıköy'de şampiyon olarak, rakibinin sahasında kupa kaldırdı.

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2011-2012 sezonunda bir sezonluk olmak üzere play-off uygulaması gelmişti. Ligi ilk 4 sırada bitiren takımlar Şampiyonluk Grubu'nda şampiyon olmak için yeniden mücadele etmişlerdi. O sezon Galatasaray ligi 77 puanla ilk sırada bitirmiş, Fenerbahçe 68, Trabzonspor 56 ve Beşiktaş 55 puanla sıralanmıştı.

Kural gereği puanlar ikiye bölünmüş ve 4 takım Şampiyonluk Grubu'nda kozlarını paylaşmıştı. 6 maç üzerinden lig usulüne göre oynanan grupta son karşılaşma Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanmıştı. Maç öncesi Galatasaray 47, Fenerbahçe ise 46 puandaydı. Yıllardır rakibini Kadıköy'de yenen sarı-lacivertli takım kazanması halinde şampiyon olacaktı. Galatasaray için ise 1 puan bile yeterliydi. 

Tüm ülkenin nefesini tutarak izlediği maçta Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kalmış, Fatih Terim ve öğrencileri mutlu sona ulaşarak ezeli rakibinin sahasında kupa kaldırmıştı.

Cumartesi günü oynanacak derbi öncesi Fenerbahçe taraftarlarının sosyal medyada 6-0 göndermesine, sarı-kırmızılılar da kaldırılan kupa ile cevap veriyor.

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