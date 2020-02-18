G.Saray'ın Kadıköy'de kaldırdığı kupa

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli taraftarlar, yenilmezlik serisinin süreceğini iddia ederken, sarı-kırmızılılar Kadıköy'de kazandıkları kupanın 20 yıla bedel olduğunu düşünüyor.

SÜPER FİNALDE ŞAMPİYON G.SARAY OLDU

Hatırlanacağı gibi 2011-2012 sezonunda bir sezonluk olmak üzere play-off uygulaması gelmiş, ligi ilk 4 sırada bitiren takımlar Şampiyonluk Grubu'nda şampiyon olmak için yeniden mücadele etmişlerdi.

O sezon Galatasaray ligi 77 puanla ilk sırada bitirmiş, Fenerbahçe 68, Trabzonspor 56 ve Beşiktaş 55 puanla sıralanmıştı.

Kural gereği puanlar ikiye bölünmüş ve 4 takım Şampiyonluk Grubu'nda kozlarını paylaşmıştı.

6 maç üzerinden lig usulüne göre oynanan grupta son karşılaşma Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanmıştı.

Maç öncesi Galatasaray 47, Fenerbahçe ise 46 puandaydı. Yıllardır rakibini Kadıköy'de yenen sarı-lacivertli takım kazanması halinde şampiyon olacaktı. Galatasaray için ise 1 puan bile yeterliydi.

Tüm ülkenin nefesini tutarak izlediği maçta Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kalmış, Fatih Terim ve öğrencileri mutlu sona ulaşarak ezeli rakibinin sahasında kupa kaldırmıştı.