G.Saray'ın kasasına 220 milyon TL girdi

Türk Telekom Stadı'nda son 4 maçını 48 bin ortalamaya oynayan Galatasaray sahadan üçer puanla ayrılırken, saha dışında da para bastı.

Yeni Malatyaspor maçının oynandığı gün Aslantepe içindeki GS Store mağazası 2 milyon TL'lik ciro yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 2017-2018 sezonuna ait formaları tamamen tüketti.

ÜRÜN SATIŞI VE TRİBÜN GELİRİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Geçen sezondan elde kalan formalar stoklardan çıkartıldı ve 10 günlüğüne tekrar satışa sunuldu. Galatasaray yönetimi, 50 bin adet yeni sezon parçalı formanın siparişini de verdi.

Bu sezon 300 bin adet forma satan sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğa koştuğu süreçte GS Store satışları ikiye katlandı. Mağazalara giren taraftar sayısında yüzde 56, stok satışlarında yüzde 74 artış söz konusu.

Toplam satışlarda 60 milyondan 120 milyon TL seviyesine gelindi. Geçen sezon 70 milyon TL'yi geçmeyen gişe geliri ise bu sezon 100 milyon TL seviyesine geldi.

Galatasaray'ın kasasına bu iki kalemde toplamda 220 milyon TL girdi.