G.Saray'ın rakibi PSG, Icardi'yi transfer etti

Transfer döneminin son gününde PSG, büyük bir yıldıza imza attırdı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi olan Fransız ekibi, Arjantinli futbolcu Icardi ile kadrosunu güçlendirdi.

INTER'İ KARIŞTIRDI, PSG'DE DE KRİZ ÇIKARABİLİR

Icardi'nin transferinde önemli rol oynayan isim ise menajeri Wanda Nara oldu. Nara, aynı zamanda Icardi'nin eşi ve futbol dünyasının olay kadını olarak biliniyor.

Maxi Lopez ile evliyken takım arkadaşı Mauro Icardi ile ilişki yaşamaya başlayan ve sonrasında Lopez'den ayrılarak Icardi ile evlenen Wanda Nara bu olaydan sonra gündemden hiç düşmedi.

Inter'de oynadığı dönemde, kulübünden gelen teklifi yeterli bulmayıp reddeden Icardi'nin, bu kararında menajeri Wanda Nara etkili olduğu ve futbolcunun aklını çeldiği iddiaları ortaya atılmıştı.

Inter-Icardi krizinde Wanda Nara'nın arabası taşlanmıştı ve süreç Arjantinlinin PSG'ye transferiyle son buldu.

Fransız ekibinin taraftarları ise aynı sorunları yaşayabileceklerinden korkuyor. Icardi-Wanda çiftinin PSG'yi de karıştırabileceği basında yazılmaya başlandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da sosyal medyada esprili bir dille Wanda Nara'nın PSG'de bir kriz yaratmasını beklediklerini ifade ettiler.

Icardi'nin PSG'ye transferi hakkında sosyal medyada yapılan yorumlar.