Galatasaray'ın şampiyonluk programı belli

Galatasaray'da Fatih Terim takımın konsantrasyonunu üst düzeyde tutmak için şampiyonluktan çok bahsetmese de yönetim bir yandan çalışmalara başladı.

GÖZTEPE MAÇI TT ARENA'DA İZLENECEK

Göztepe-Galatasaray maçı Bornova Stadı'nda olacağı için sadece 450 sarı-kırmızılı taraftar maçı izleyebilecek. İzmir'de sarı-kırmızılı takımı destekleyemeyecek taraftarlar için Türk Telekom Stadyumu'nun içine veya Aslanlı Yol'a dev ekran kurulacak.

Yayıncı kuruluş başta olmak üzere tüm gerekli mercilerden gerekli izinler alınırken, kurulacak dev ekranla statta taraftarın şampiyonluk coşkusunu yaşaması adına hazırlıklar başladı. Bununla beraber dev ekranın stat içine mi yoksa Aslanlı Yol’a mı kurulacağına henüz kesin karar verilmedi. Ancak muhtemel bir şampiyonluk kutlaması da göz önüne alınarak, ekranın Aslanlı Yol'a kurulması daha olası görünüyor.

KUPA PAZARTESİ ALINACAK

Galatasaray'da asıl kutlama ise pazartesi günü yapılacak. Son dakikada tarihi değişmezse pazartesi günü olarak belirlenen şölenin, Ramazan ayı nedeniyle iftardan sonra yapılacağı öğrenildi. Şampiyonluk kupası da törende kaldırılacak.

Öte yandan alınan bilgiye göre Galatasaray yönetiminin kutlama programına Aleyna Tilki'yi çağırdığı ancak genç şarkıcının pazartesi günü Amerika'dan özel olarak gelen yönetmenlerle klip çekiminin bulunduğu, kutlamaya gelmesinin çok zor olduğu ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı yöneticilerin başta Kenan Doğulu olmak üzere bazı Galatasaraylı isimlerle kutlamaya getirmek için iletişime geçtiği ifade edildi.