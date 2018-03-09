G.Saray'ın UEFA'ya karşı kozu şampiyonluk

Galatasaray'ın kritik UEFA zirvesi bugün gerçekleştirilecek. Mali konularda uzman altı kişilik bir heyet tarafından UEFA'ya sunulmak üzere 67 sayfalık rapor hazırlandı. Raporda 3 farklı senaryo var.

CİMBOM'UN KOZU ŞAMPİYONLUK

Üç farklı senaryo (en iyi, mevcut, en kötü) içeren rapor, bugüne dek Finansal Fair Play Komitesi’ne yapılmış en geniş sunum olacak. Başkan Mustafa Cengiz’in önderliğindeki Galatasaray heyeti tarihi toplantı için dün Nyon’a gitti. Kararın mayısta açıklanması bekleniyor.

Başkan Cengiz ve ekibi, Galatasaray’ın geleceğini yakından ilgilendiren toplantıya hem iyi hazırlandı hem de son dakikada ortaya çıkan bir krizi çözüp gitti.

Sarı kırmızılı yönetimin UEFA’ya sunacağı rapor ve kriz ile ilgili detaylar şöyle:

ALTI KİŞİLİK KOMİTE KURULDU

Mustafa Cengiz’in bir ay önce verdiği talimatla 6 kişilik bir komite kuruldu. Finans uzmanlarından oluşan heyet, titiz bir çalışma sonucunda 67 sayfalık bir rapor hazırladı.

Önceki gece saat 23.00'te tamamlanan ve her türlü ihtimalin yer aldığı raporda UEFA'ya 3 farklı senaryoda (en iyi, vasat ve en kötü olasılık) bütçe sunumları yapılacak.

En iyi senaryo; Galatasaray’ın ligde şampiyon olup gelecek sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi’ne katılması ve buradan ciddi gelirler elde etmesi.

İkinci senaryo; Takımın önümüzdeki sezonda UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etmesi üzerine kuruldu.

Son senaryoda ise; Avrupa kupalarına gidilememesi durumunda mali konularda neler yapılacağı yer alıyor. Önümüzdeki 4 yılı kapsayan raporun sunumunu Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Mete İkiz yapacak.

MAICON’UN BONSERVİSİ İÇİN ÖDEME YAPILDI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Nyon'a gitmeden önce çok önemli bir mali sorunla daha karşılaştı. Brezilyalı futbolcu Maicon’un eski kulübü Sao Paulo, bonservis bedelinin iki taksitinin ödenmemesi nedeniyle sarı kırmızılı kulübe ihtarname çekti ve, "Paramızı en kısa sürede ödemezseniz FIFA’ya şikayet ederiz" uyarısını yaptı.

Yönetim, geciken ilk taksite mahsuben 1 milyon euro ödedi ve ikinci taksiti nisan ayında verme koşuluyla anlaşma sağladı. Böylelikle 'FIFA'ya şikayet' tehlikesi ortadan kaldırıldı. UEFA yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Mustafa Cengiz ile yaptıkları görüşmede, "FFP ile yaptığınız görüşmeye borçsuz gelin. Özellikle bonservis ödemelerini aksatmayın" diye tavsiyede bulunmuştu. FFP’nin G.Saray ile ilgili kararını mayısta açıklaması bekleniyor.

Nyon'daki toplantıya giden Galatasaray heyetinde şu isimler yer alıyor;

Mustafa Cengiz, Mete İkiz, Okan Böke, Yusuf Günay, Oytun Özer , Sedef Hacısalihoğlu