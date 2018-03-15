G.Saray'ın yabancıları: Üzerimizde baskı yok

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında 18 yıldır kazanamadığı Kadıköy deplasmanında olacak. Ezeli rakibinin serisini bitirmek isteyen sarı-kırmızılı ekibin en büyük kozu daha önce Kadıköy deplasmanına çıkmayan yabancı futbolcuları olacak.

Özellikle Ülker Stadı'nda ilk maçlarına çıkacak Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues, Maicon Roque ve Fernando Reges gibi isimler hem heyecanlı hem hırslı.

FARK 9 PUANA ÇIKACAK

Galatasaray'ın Kadıköy'e daha önce çıkmamış futbolcularının ortak görüşü, “Bizim üzerimizde baskı yok. İlk defa o deplasmana gidiyoruz. Kazanıp döneceğiz” şeklinde.

Dünyanın dört bir yanında, çok zor atmosferlerde, kritik derbilerde forma giydiklerini belirten tecrübeli isimler, "Kadıköy veya başka bir yer fark etmez. Biz her maça 3 puan almak için çıkıyoruz, Fenerbahçe deplasmanına da aynı hedefle gidiyoruz. 6 puanlık avantajımızı, 9'a çıkarmak istiyoruz. Odaklandığımız tek şey şampiyonluk." diyerek galibiyet sözü verdiler.