G.Saray'ın yıllık olağan genel kurul toplantısı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Mali Genel Kurul Toplantısı'nda üyeleri bilgilendirdi.

İşte kürsüye çıkan Cengiz'in sözleri:

"Biz görevi devraldıktan sonra bize özellikle mali anlamda bir görev verildi. Borç alacak 1 milyar 277 milyon TL idi. Toplam borcumuz 2 milyar küsür TL idi. Biz bunu kur farkı olmasına rağmen yüzde 40 düşürerek 1 milyar 200'lere düşürdük. Gider yönetiminde 1 yıl içinde giderlerimizi yüzde 30 oranında azalttık. Mali disiplini sağladık. Geldiğimizden bu yana ücret ödemelerinde gecikme yapmadık, günü gününe ödedik. Tabi dağ gibi sorunlar duruyor. Önümüzdeki ay ödememiz gereken tutar 71 milyon TL'ye yakın."

"Biz 3 ana dalda mücadele ettik. Bunlardan en önemlisi UEFA idi. Geldiğimiz Şubat ayından itibaren Mart, Nisan, Mayıs'ta çok yoğun bir mücadele verdik. Bir komisyon kurduk. UEFA'ya hem teftiş kurulu, hem disiplin kurulu önünde çok ciddi, çok yoğun bir savunma yapıldı. Dün gündüz, bize fiziki olarak CAS'la geldi."

"Biz 4 yıllık yapılandırma anlaşmasını yaptıktan sonra UEFA içinde bir üst organ itiraz etti. Bu organ isteseydi bize ceza verebilirdi. Biz 10 Ekim ile şu içinde bulunduğumuz tarihe kadar bu komite ile görüştük. Bir anlamda çok sıkı mücadele verdik. Sonunda komite Ekim ayı itibarıyla bizi men etmedi ancak mene yol açacak şekilde görüşme kararı verdi."

"Biz buna CAS nezdinde itiraz ettik. Bazı Galatasaraylı arkadaşlar CAS'a gitmeseydiniz dediler. Onlar kulübe zarar gelmesinden korktular. Biz Avrupa'da bir şirketle hukuk mücadelemizi sürdürdük. Ve dün resmi açıklama bize ulaştı. Verilen mücadeleler kolay değil, günlerce mücadele ediyorsunuz. Yapacağınız bir yanlış bütün emekleri heba edebilir. Biz aldığımız bu sancağı onurla taşıdığımıza inanıyoruz."

MAYIS AYINDA 1 MİLYAR TL GELİR ELDE EDECEĞİZ

"Sportif olarak şükürler olsun ki şampiyon olduk. Bunu da taçlandırdık. Şükür ki en yüksek gelir düzeyine ulaştık. 14 ay için 2 milyar 225 milyon tahsilat yaptık. Bonservis gelirlerinde de yükseldik. 230 milyon TL'lik bonservis ücreti kazandık. Şampiyonlar Ligi'nden 202 milyon TL, gişe gelirlerinden 170 milyon TL gelir elde ettik. İnşallah mayıs ayına geldiğimizden 1 milyar TL gelir elde edeceğiz."

ESKİ BAŞKANLAR DA KATILDI

Öte yandan toplantıya eski başkanlar Duygun Yarsuvat, Faruk Süren ve Dursun Özbek de katıldı.