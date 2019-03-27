G.Saraylı Beknaz'ın hareketi dünya basınında

Galatasaray U14 takımının geçtiğimiz hafta İstanbulspor’u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya genç futbolcu Beknaz Almazbekov damgasını vurmuştu.

Florya’da oynanan mücadelenin 40. dakikasında sarı-kırmızılı takımın lehine penaltı veren hakem Tuğçe Duman'ın bu kararını beğenmeyen kaptan Beknaz, pozisyonun penaltı olmadığını söylemişti.

Ancak maçın hakemi kararından vazgeçmemiş ve penaltının kullanılmasını istemişti. Topun başına geçen genç futbolcu, meşin yuvarlağı doğrudan auta göndererek taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştı.

Beknaz'ın bu davranışı sadece ülkemizde değil dünya basınında da geniş yer buldu.

G.Saraylı Beknaz'ın hareketi alkış topladı - İZLE

BELÇİKA BASINI: FIFA ÖDÜL VERECEK

İngilizlerin ünlü The Guardian gazetesi “Fair Play: Galatasaray’ın genç yıldızı penaltıyı bilerek kaçırdı” başlığıyla verdi. Bir çok ülkede gazetelerin övgüler yağdırdığı o hareket için en çarpıcı iddia Belçika’dan geldi.

Haksız penaltıyı dışarıya attığını yazan Belçika basını yılın fair play ödülünün Beknaz Almazbekov’a verileceğini yazdı.