Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad'dan Garry Rodrigues'i kiraladı. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen deneyimli kanat oyuncusunun sarı-lacivertli ekibe gelmesi, sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.

2 TARAFTAR FORMASINI YAKTI

2017-2018 sezonunda Galatasaray'la şampiyonluk sevinci yaşayan Rodrigues, ocak ayında 9 milyon euroya Al-İttihad'a satılmıştı. Deneyimli futbolcu 6 ay sonra Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye imza attı.

G.Saraylı taraftarlar Rodrigues'in formasını yaktı - İZLE

Son dönemde birçok futbolcu daha önce formasını giydiği takımın ezeli rakibine transfer oldu. Bunun son örneği olan Rodrigues ise bazı Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti.

Sarı-kırmızılı ekibe gönül veren 2 taraftar, 28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray formasını yaktı. Formayı yakarken video kaydı alan taraftarlar, daha sonra bu videoyu sosyal medyadan paylaştı.