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G.Saraylı taraftarlardan Emre Akbaba tezahüratı

Galatasaraylı taraftarlar Akhisarspor maçı öncesi, sarı-kırmızılı takıma transfer olmak isteyen Emre Akbaba lehine tezahüratlarda bnulundu.

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G.Saraylı taraftarlardan Emre Akbaba tezahüratı

Galatasaraylı futbolseverler, Konya'da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldururken; maç öncesinde "Cim Bom'un çocuğu Emre Akbaba" tezahüratı yapıp yönetime transfer mesajı gönderdiler.

Yıldız futbolcu, Başakşehir 5 milyon Euro'ya Alanyaspor ile anlaşmasına rağmen Turuncu- Lacivertli kulübe gitmek istememiş ve gönlündeki takımın Galatasaray olduğunu belli etmişti.

Gurbetçi yıldız artık Cim Bom'un Alanya'yı ikna etmesini bekliyor. Sarı- Kırmızılılar, Emre Akbaba için teklifini 3 milyon Euro'ya çıkartmış durumda.

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