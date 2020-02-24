G.Saraylıların en çok paylaştığı fotoğraf

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galataasaray karşı karşıya geldi.

Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle rakibini 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılarda bu büyük zafer, sabahın erken saatlerine kadar kutlandı.

TERİM'İN FOTOĞRAFI BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

20 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle dönen Fatih Terim'in stat çıkışında çekilen fotoğrafı ise, sosyal medyada dün gecenin en çok paylaşılan karesi oldu.

"Burası Kadıköy, buradan çıkış yok" yazılı kapıdan galibiyetle çıkan tecrübeli teknik adamın bu görüntüsü, binlerce kez paylaştı.

İşte o kare: