G.Saraylıların isyan ettiği penaltı pozisyonu

Süper Lig'in 32. haftasında Ç.Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılı takım, mücadelenin 37. dakikasında penaltı kazanırken, topun başına gelen Diagne meşin yuvarlağı ağlara yollayamadı.
Rizesporlu futbolcuların neredeyse penaltı noktasına kadar geldiklerini belirten sarı-kırmızılı futbolcular, penaltının tekrar edilmesini istese de hakem Serkan Çınar oralı olmadı.
Not: Kurallar gereği penaltıyı atan takım golü bulamaz ve rakip futbolcular atışı yapan oyuncu topa vurmadan önce ceza sahasına girerse penaltı tekrar edilir.
İşte o pozisyon:
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)