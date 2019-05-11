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G.Saraylıların isyan ettiği penaltı pozisyonu

Galatasaraylı futbolcular, Diagne'nin kullandığı penaltının kurallar gereği tekrar edilmesi gerektiğini belirtse de, hakem Serkan Çınar oralı olmadı.

G.Saraylıların isyan ettiği penaltı pozisyonu
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Süper Lig'in 32. haftasında Ç.Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı takım, mücadelenin 37. dakikasında penaltı kazanırken, topun başına gelen Diagne meşin yuvarlağı ağlara yollayamadı.

Rizesporlu futbolcuların neredeyse penaltı noktasına kadar geldiklerini belirten sarı-kırmızılı futbolcular, penaltının tekrar edilmesini istese de hakem Serkan Çınar oralı olmadı.

Not: Kurallar gereği penaltıyı atan takım golü bulamaz ve rakip futbolcular atışı yapan oyuncu topa vurmadan önce ceza sahasına girerse penaltı tekrar edilir.

İşte o pozisyon:

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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