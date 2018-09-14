Guangzhou, Cenk Tosun'un peşinde

Anderson Talisca'nın formasını giydiği Guangzhou'nun Cenk Tosun'a talip olduğu haberleri Beşiktaş yönetiminin iştahını kabarttı.

Konuşulan 40 milyon euroluk rakam ise özellikle Everton'la yapılan anlaşmada yer alan yüzde 7.5'lük bir sonraki satış hakkını akıllara getirdi.

BEŞİKTAŞ'A YÜZDE 7.5 PAY

Beşiktaş'ın İngiliz ekibiyle yaptığı anlaşmada "Cenk Tosun'un Everton tarafından ileride 3. bir kulübe nihai transferi halinde, Everton'a ödenecek transfer bedeli ile Everton tarafından transfer tarihi itibariyle şirketimize ödenmiş olan transfer bedeli arasındaki farkın yüzde 7.5'u şirketimize ödenecektir" ifadesi yer alıyor.

ALAN 6 GOLDE KALDI

Çin Ligi'nde son 9 haftaya girilirken Burak Yılmaz'ın eski takımı Pekin'le şampiyonluk yarışı veren Guangzhou, 6 golde kalan Brezilyalı forveti Alan'ın yerine forvet arıyor. Cenk ise 3-4 adaydan birisi olarak öne çıkmış durumda.

CENK PREMİER LİG'DE KALMAK İSTİYOR

Ancak yaşanan bu gelişmelerin aksine milli futbolcumuz, Premier Lig'den ayrılmayı düşünmüyor. Gelen astronomik teklife rağmen Çin'e gitmek için yaşını genç bulan golcü futbolcunun, Everton'dan ayrılsa bile Ada'da kalmak istediği öğrenildi.

TALİSCA'DAN CENK PAYLAŞIMI

Öte yandan geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen ve Çin Ligi'ne transfer olan Anderson Talisca'dan Cenk Tosun'lu paylaşım geldi.

Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği takım arkadaşı Cenk Tosun ile olan gol sevincini paylaştı ve eski takım arkadaşını etiketledi.

Cenk geçen sezon devre arasında Everton'a transfer olurken Talisca da sezon sonu Guangzhou Evergrande ile sözleşme imzalamıştı.