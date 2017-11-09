Guangzhou Evergrande'de ikinci Cannavaro dönemi

Mehmet Demirkol, "Bitmiş bu iş, hayırlı olsun" diyerek Galatasaray yönetiminin Arda Turan'ı transfer edeceğini söyledi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım formasını giymeyeceklerini duyuran F.Bahçeli basketbolcuların kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Menajer Batur Altıparmak, Beşiktaş yönetimiyle görüşmediğini, Mehmet Topal'ın F.Bahçe ile 2 yıl daha sözleşmesinin bulunduğunu söyledi.

Aziz Yıldırım ile konuştuğunu belirten Dilmen, Yıldırım'ın Aykut Kocaman'ın sezon sonuna kadar sözleşmesi olduğuna dikkat çektiğini söyledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu yabancı sınırı hakkında "Avrupa'da, Türkiye kadar yabancı oynatılan bir ülke yok." dedi

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Aydemir Akbaş: G.Saray için karıyı bile satarım

Divan Kurulu üyesi Aydemir Akbaş, "Dursun Özbek'i destekliyorum. Ama en ufak bir yanlışında satarım. G.Saray için karıyı bile satarım" dedi.