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Guangzhou Evergrande'de ikinci Cannavaro dönemi

Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande Fabio Cannavaro'yu yeniden teknik direktörlük görevine getirdi.

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Kulüpten yapılan açıklamada; Brezilyalı çalıştırıcı Luiz Felipe Scolari'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Cannavaro'nun getirildiği belirtildi.

YENİDEN CANNAVARO

Daha önce Al-Nassr ve Tianjin Quanjian kulüplerinde görev alan Cannavaro, Marcello Lippi'nin ardından 2014 yılında yine Guangzhou Evergrande Kulübü'nü çalıştırmış ve aldığı kötü sonuçlar nedeniyle 7 ay sonra kovulmuştu.

Scolari yönetiminde son 3 sezondur şampiyonluğa ulaşan Guangzhou Evergrande, Asya Şampiyonlar Ligi'nde ise 2015 yılında kupaya ulaşmıştı. Brezilyalı teknik adam, sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpten kendi isteğiyle ayrılmıştı.

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