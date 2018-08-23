Guangzhou'dan Talisca için 25 milyon euro

Anderson Talisca, Beşiktaş'taki 2 sezonunda ortaya koyduğu futbolda taraftarın sevegilisi olurken, sezon başında Çin'in Guangzhou Evergrande'ye kiralandı.

7 MAÇTA 9 GOL ATTI

Beşiktaş'taki performansının ardından Brezilya Milli Takımını da seçilen 24 yaşındaki oyuncu Çin ekibinde ilk 7 haftada 9 gol attı. Gösterdiği performansın ardından Guangzhou Evergrande, Talisca'yı satın alma bedelini ödeyerek kadrosuna katmaya karar verdi.

Portekiz'de yayınlanan Record gazetesinin haberine göre, Haziran ayında Benfica'ya kiralama bedeli olarak 4 milyon euro ödeyen Guangzhou Evergrande, Talisca'nın Çin'de mutlu olmasından dolayı bonservisini alıp uzun yıllar takıma katkı sağlamasını istiyor.

Talisca gollerine devam ediyor - İZLE

Brezilyalı oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanacak olan Çin kulübü, bu transfer için 25 milyon euro ödeyecek. 24 yaşındaki yıldız futbolcu, Guangzhou Evergrande formasıyla çıktığı 7 maçta 9 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu