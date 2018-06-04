Guardado: Messi'yi torunlarıma anlatacağım

La Liga'da Real Betis forması giyen Meksikalı futbolcu Andres Guardado, Lionel Messi hakkında konuştu.

MESSİ TARİHİN EN İYİSİ

Meksika Milli Takımı'nın kaptanı Guardado, Messi için "Messi dünya futbolunda bir marka, benim için de tarihin en iyisi. Torunlarıma, Messi ile aynı zamanda oynadığımı anlatmak benim için büyük gurur olacak. Onunla belki 20 tane fotoğrafım vardır, hiçbirinde de top benim ayağımda değil." sözlerini kullandı.

Bu sezon Real Betis formasıyla 29 maçta 2 gol, 8 asistlik bir performans sergileyen 31 yaşındaki orta saha, kariyerinde 144 kez Meksika Milli Takım forması giyerken 25 gol atma başarısı gösterdi.