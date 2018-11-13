Guardiola: 4 şampiyonluk adayı var

Pep Guardiola, ligde lider olmalarına rağmen şampiyonluk için çok ciddi adaylar olduğunu dile getirdi.

İspanyol teknik adam Ada basınına yaptığı açıklamada kendileri dışında Tottenham, Liverpool Chelsea ve Arsenal'in de şampiyonluğa aday olduğunu dile getirdi. Guardiola, konuyla ilgili kısa bir açıklama yaparken ''Bence Manchester City dışında şu an Liverpool, Arsenal, Chelsea ve Tottenham da şampiyonluk adaylarından. Sadece biz değiliz. Biz şu an sadece 2 puan farkla lideriz'' dedi.

Bir şeyler söyleyebilmek için erken olduğunu dile getiren Pep, ''Daha Kasım ayındayız. İlk yarı bile bitmedi. Önümüzde oynayacağımız çok fazla maç var. Futbolda her şey olabilir'' ifadelerini kullandı.