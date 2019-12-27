Guardiola: Agüero'nun yeri doldurulamaz

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola yaptığı açıklamalarda Agüero'nun ayrılığından korktuğunu söyledi.

"ONSUZ İŞİMİZ ZOR OLACAK"

2021'de sözleşmesi, bitecek olan Agüero için Guardiola, "Sergio'nun yeri doldurulamaz. Takımda çok iyi bir forvetimiz daha var, belkide Aguero gittiğin de başk biri gelecek ama yinede işimiz çok zor." dedi.

Bu sezon ligde çıktığı 18 maçta 38 puan toplayan Manchester City 3. sırada yer alıyor. Aguero ise çıktığı 17 maçta 13 gol 2 asist yaptı.

The Sun'a konuşan Jesus, takımın bir diğer golcüsü Sergio Agüero hakkında övgülü ifadeler kullanarak ''Sergio Agüero bir efsane, kulüp tarihinin en golcü oyuncusu. En iyisi o. Onun futbolunu ve karakterini çok seviyorum'' dedi.