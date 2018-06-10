Guardiola: Barcelona kariyerim bitti

Premier Lig'de Manchester City ile şampiyonluk sevinci yaşayan İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, eski takımı Barcelona hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Barcelona'da 4 yıl çalışan ve bu dönemde 14 kupa kaldırmayı başaran Guardiola, İspanyol basınına konuştu.

''BEN AYNI KİŞİ DEĞİLİM''

Pep Guardiola, Barcelona'ya döneceği iddialarına cevap verirken ''Barcelona teknik direktörü kariyerim bitti. Ne ben aynı kişiyim, ne de onlar bana aynı şekilde bakar. O dönem harika bir jenarasyon yakalamıştık. Ancak Barcelona kariyerim bitti.'' sözlerini kullandı.

Premier Lig'de Manchester City ile şampiyonluk sevinci yaşayan İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, eski takımı Barcelona hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Barcelona'da 4 yıl çalışan ve bu dönemde 14 kupa kaldırmayı başaran Guardiola, İspanyol basınına konuştu.

Pep Guardiola, Barcelona'ya döneceği iddialarına cevap verirken ''Barcelona teknik direktörü kariyerim bitti. Ne ben aynı kişiyim, ne de onlar bana aynı şekilde bakar. O dönem harika bir jenarasyon yakalamıştık. Ancak Barcelona kariyerim bitti.'' sözlerini kullandı.