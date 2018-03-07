Guardiola: Barcelona seviyesinde değiliz

Bu sezon Premier League ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Manchester City'de menajer Pep Guardiola, her şeye rağmen daha önce çalıştırdığı Barcelona'nın seviyesinde olmadıklarını söyledi.

BARCELONA DOMİNE EDEN BİR TAKIM

Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Basel'i konuk edecekleri rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulunan Katalan menajer, teknik direktörlük kariyerine adım attığı Barcelona ile Manchester City arasında bir kıyaslama yapmanın adil olmayacağını belirterek, "Barcelona daha önce beş kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve özellikle son 15-20 yılda Avrupa futbolunu domine eden bir takım. Manchester City'nin ise Avrupa kupaları tarihinde sadece bir Kupa Galipleri Kupası zaferi var. Biz gelişmekte olan bir takımız, dolayısıyla bu aşamada kendimizi Barcelona ile kıyaslamak doğru olmaz. Barcelona gibi tarihi başarılarla dolu bir kulübün seviyesine gelebilmek için önümüzde uzun bir yol var." dedi.