Guardiola: Benden sonra takımı Mikel Arteta çalıştıracak

Premier Lig'de Manchester City ile üst üste 2 sezondur şampiyonluğa ulaşan Pep Guardiola, halefini resmen açıkladı.

Pep Guardiola, şu an yardımcılığını yapan Arteta hakkında "Benden sonra takımı Mikel Arteta'nın çalıştıracağına ve başarılı olacağına eminim. Şu an oldukça genç ama ünlü oyuncularla ve büyük kulüplerle çalışma tecrübesi var. Ayrıca inanılmaz bir iş ahlakına sahip. Durumları analiz etme ve çözüm bulma konusunda özel bir yeteneği var" şeklinde konuştu.

"LİVERPOOL KARŞILAŞTIĞIM EN GÜÇLÜ RAKİP"

Premier Lig'de ilk 5 hafta sonrasında 5 puan gerisine düştüğü Liverpool hakkında da yorum yapan Guardiola, "Geçmişte kazandığımız başarılar, yarın da kesin başarılı olacağımız anlamına gelmediğini bilmeliyiz. Defalarca Liverpool'un kariyerimde karşılaştığım en güçlü rakip olduğunu söylemiştim. Bu zayıflık belirtisi değil. Liverpool ilerideyken de söyledim, biz öndeyken de tekrarladım. Yine kazananabiliriz ya da kaybedebiliriz. Bu yarışın ne kadar zor olduğunu ve olacağını biliyorum. Ancak zorlukların üstesinden gelmeye çalışmalıyız" dedi.